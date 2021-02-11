恒指半日升526點或1.82%，報29419點，成交金額1248億元；國指升253點或2.21%，報11707點。恒生科技指數收報10078點，升3.2%。

藍籌30隻升，19隻下跌，3隻無升跌。石藥（1093）升11.63%，收報9.02元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.36%，收報119.9元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。官媒讚馬化騰改寫移動互聯網時代，騰訊（0700）升4.49%，收報744元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻139點。

北水南下合計淨流入101.42億元，南水北上合計淨流入16.76億元人民幣。

科技股帶領大市，多隻破頂，當中包括美團（3690）創上市新高，見410.6元，收報410元，升4.86%；心動公司（2400）創上市新高，見91.65元，收報82.55元，跌1.9%；金山軟件（3888）創上市新高，見68.4元，收報66.6元，升4.23%；閱文（0772）創52周高，見84.8元，收報81.6元，跌0.06%；映客（3700）創52周高，見2.58元，收報2.54元，升20.38%；聯想（0992）創52周高，見10.16元，收報9.83元，升1.55%。

農曆新年將至，內地消費股向上，部份更破頂，當中包括海底撈（6862）創上市新高，見75.9元，收報75.45元，升9.19%；九毛九（9922）創上市新高，見32.85元，收報31.7元，升4.79%；呷哺呷哺（0520）創上市新高，見20.45元，收報20.15元，升7.98%；申洲國際（2313）創上市新高，見169.4元，收報164.5元，升1.54%。

其他破頂股包括，新奧能源（2688）創上市新高，見130元，收報126.9元，升2.26%；康哲藥業（0867）創52周高，見13.46元，收報12.7元，升9.11%；暢捷通（1588）創52周高，見26.25元，收報25.2元，升2.02%。

受惠首批疫苗將於周五抵達，濠賭股向上新濠國際發展（0200）收報13.8元，升1.92%；美高梅中國（2282）收報12.04元，升4.33%；澳博控股（0880）收報8.53元，升4.02%；永利澳門（1128）收報12.4元，升2.31%；銀河娛樂（0027）收報62元，升4.64%；金沙中國（1928）收報31.6元，升2.43%。

恒大（3333）再推75折買樓，半日收報15.48元，升1.84%。其他內房個別發展，合景泰富（1813）收報10.38元，跌1.52%；綠城中國（3900）收報10.38元，升2.98%；萬科（2202）收報27.9元，跌0.89%；融創（1918）收報29.15元，升0.87%；新城發展（1030）收報7.29元，跌1.22%；龍光地產（3380）收報11.7元，跌0.68%；世茂房地產（0813）收報22.65元，跌0.44%；雅居樂（3383）收報9.76元，跌0.31%。

CME因應市場瘋狂上調合約保證金，白銀股急吐 中國白銀集團（0815）跌23.7%，報1.03元；金貓銀貓跌26.2%，報0.73元。

富道集團（3848）稱大新華航空未償還款項2.5億元人民幣。半日跌0.13%，報7.71元。

阿里巴巴（9988）、平安好醫生（1833）公布業績。阿里巴巴收報260.8元，升3.82%；平安好醫生收報102.7元，升5.5%。

錦欣生殖（1951）折讓6.87%，以每股15.85元，配售8000萬股，新股佔經發行股本約3.19%。半日收報16.98元，跌0.23%。

中策（0235）公布，入圍東亞人壽投標。半日收報0.207元，升幅收窄至3.5%。

新鴻基（0086）未有否認收購安信，今早復牌。半日收報3.25元，升2.2%。

富力地產（2777）1月份總銷售收入增77%。收報9.76元，升0.83%。

瑞聲（2018）稱已向中證監提交分拆上市前輔導程序之申請。收報44.1元，升1.97%。

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