福特汽車表示，已與Alphabet旗下Google達成一項為期6年協議，將Google的包括語音命令和導航等應用程式裝置於除中國以外，所有福特車型號的多媒體顯示器內。公司並計劃讓Google提供雲服務，以幫助福特開發車內功能，管理其車輛的大量數據流量。

除了福特，富豪汽車(Volvo)及通用汽車(General)近年也採用Google的Android系統，在這些公司生產的汽車提供導航、語音命令和其他服務。

目前除了Google，微軟(Microsoft)和亞馬遜(Amazon)都積極推動其云計算業務，他們將服務存儲器及軟件工具租給客戶。

隔晚福特在美股收報10.83美元，升2.85%。Alphabet收報1893美元，升3.6%；微軟收報239.65美元，升3.32%；亞馬遜收報3342.88美元，升4.26%。

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