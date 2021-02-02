Kakao Friends擬今年9至10月在港開專門店
文章日期：2021年2月2日 12:01
香港01報道，韓國「國民卡通」Kakao Friends大中華授權副總經理董宵琛透露，公司正計劃在9至10月在香港的旅遊區開設專門店，店舖面積大概是120至150平方米。
董宵琛表示，IP的商品並非必需品，只是為客人帶來附加價值，消費者較少會重複購買商品，故傾向在人流較多的旅遊區開店，避免過多商品滯銷。
Kakao Friends平均一年推出2,000款周邊商品，董宵琛表示，全球銷售額達5億元人民幣(下同)，大中華區的銷售額為4500萬元，當中授權商品銷售額約3000萬元，門店及線上店的平均單價分別是300多元和200多元。
現時Kakao Friends在韓國開設超過26間門店，另在上海及東京分別各開1間，歐美地區則主要是在亞馬遜平台作銷售。
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日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
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