董宵琛表示，IP的商品並非必需品，只是為客人帶來附加價值，消費者較少會重複購買商品，故傾向在人流較多的旅遊區開店，避免過多商品滯銷。

Kakao Friends平均一年推出2,000款周邊商品，董宵琛表示，全球銷售額達5億元人民幣(下同)，大中華區的銷售額為4500萬元，當中授權商品銷售額約3000萬元，門店及線上店的平均單價分別是300多元和200多元。

現時Kakao Friends在韓國開設超過26間門店，另在上海及東京分別各開1間，歐美地區則主要是在亞馬遜平台作銷售。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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