中銀香港推出新春「Phone利是」及8888元大利市抽獎
文章日期：2021年2月2日 11:35
中銀香港（2388）公布，於BoC Pay及手機銀行推出新春「Phone利是」服務，而為鼓勵客戶使用便捷環保的方式派發電子利市，同時推出「齊齊Phone利是.勁『抽』賀牛年」大抽獎。
中銀香港個人數字金融產品部副總經理何偉文表示，BoC Pay去年派發新春電子利市的數量佔全年近35%。今年BoC Pay優化版面設計及新增『拆利是』功能，增添新年氣氛。除了BoC Pay外，今年客戶亦可透過手機銀行新增的『Phone利是』服務派發電子利市，完成後可一鍵『分享』利市及賀年訊息，即可通知親友。此外，將繼續通過BoC Pay向員工派發電子開工利市。新春期間，客戶經中銀香港派發電子利市，更可參加抽獎，有機會贏取豐富獎賞賀牛年。
中銀香港指，由2021年2月11日至26日新春期內(「推廣期」),客戶於BoC Pay 或手機銀行派發電子利市，即可參加新春「Phone利是」抽獎，有機會贏取港幣8,888元現金獎賞，名額共10名。每名客戶於推廣期內派電子利市愈多，獲獎機會愈大。
由即日起用戶只需在中銀香港BoC Pay選擇「利是」，選取收款人或輸入收款人電話號碼，並輸入利市金額或預設金額，再自選祝福語如「金牛滿屋」、「牛年當旺」或自設祝福語，以及挑選精美的主題利市封後，即可派發電子利市。收款人如已開通BoC Pay智能/支付賬戶或註冊「轉數快」，即可收到利市。
中銀香港現報23.35元，升0.2%。
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日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
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