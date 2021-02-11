1個月HIBOR連升7日 續創本年新高
文章日期：2021年2月2日 11:17
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連升7日，升0.23點子至0.15964%，續創本年新高。對上一次連升7日是2020年12月3日，當日拆息報0.19393%。
港元現報7.7531元貶值2點子，曾貶值最多4點子，報7.7533元，亦曾升值最多2點子，報7.7527元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌5.34點子至0.10625%；1星期HIBOR跌4.02點子至0.14821%；2星期HIBOR跌0.86點子至0.15768%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.29點子至0.23929%；6個月期HIBOR無升跌0點子至0.46982%；12個月期HIBOR跌0.11點子至0.62304%。
美元指數現報90.873貶值0.107點或0.12%。
美元1個月期LIBOR報0.1195%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0401%，連續7日擴闊，利差是2020年12月29日後最高，當日差距為0.049%
對上一次連續7日擴闊，是2020年12月08日，當日利差報0.0827%。
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