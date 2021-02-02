新濠國際發展（0200）報13.82元，升2.07%；美高梅中國（2282）報12元，升3.99%；澳博控股（0880）報8.52元，升3.9%；永利澳門（1128）報12.38元，升2.15%；銀河娛樂（0027）報61.7元，升4.14%；金沙中國（1928）報31.65元，升2.59%。

至於復星醫藥同德國BioNTech合資的10萬劑疫苗，則預料本月26日前運抵澳門；阿斯利康的疫苗則預計最快今年第3季才會抵達澳門。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

科技股做好 微盟、眾安在綫漲逾7%

恒大再推75折買樓 股價升3%

Robinhood據報計劃向銀行貸款78億元 以應付沽空股票的訂單

白銀股急吐 中國白銀集團、金貓銀貓瀉兩成

沽空GameStop對沖基金1月損失975億

滬深三大指數高開 人行實現淨投放780億人幣

富道集團：大新華航空未償還款項2.5億元人民幣

恒指高開485點 升穿10天、20天線 中國白銀跌14.8% 中策升15%

上海證券報頭版評論 讚馬化騰改寫移動互聯網時代

港股ADR升177點 阿里、平醫業績 錦欣生殖配股 留意銀股

中策：入圍東亞人壽第二階段投標

美股反彈 道指升229點 資金流入白銀 GameStop 重挫

傳「Reddit仔」轉炒白銀 GameStop早段股價瀉近三成