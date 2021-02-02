受惠首批疫苗將於周五抵達 濠賭股向上 銀娛升4%
文章日期：2021年2月2日 11:07
受惠於首批國藥10萬劑疫苗將於周五運抵澳門，並預計於農曆新年前後，可以優先安排包括賭場莊荷、司機、口岸前線人員等接種，濠賭股向上。
新濠國際發展（0200）報13.82元，升2.07%；美高梅中國（2282）報12元，升3.99%；澳博控股（0880）報8.52元，升3.9%；永利澳門（1128）報12.38元，升2.15%；銀河娛樂（0027）報61.7元，升4.14%；金沙中國（1928）報31.65元，升2.59%。
至於復星醫藥同德國BioNTech合資的10萬劑疫苗，則預料本月26日前運抵澳門；阿斯利康的疫苗則預計最快今年第3季才會抵達澳門。
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日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
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