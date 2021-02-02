科技股做好 微盟、眾安在綫漲逾7%
文章日期：2021年2月2日 10:46
隔晚美股反彈，納斯達克綜合指數收漲332點或2.55%，報13403點。港股今早高開，現報29436點，升544點，成交額暫錄得865億元。
科技股今早做好，騰訊（0700）升4.99%，現報747.5元；微盟（2013）更漲7.66%，報25.3元；眾安在綫（6060）漲7.34%，報51.9元；將公布業績的平安好醫生（1833）漲5.7%，報102.9元；舜宇（2382）漲4.27%，報214.8元；京東（9618）升4.14%，報367.6元；同樣將公布業績的阿里巴巴（9988）升3.82%，260.8元；美團（3690）升3.68%，報405.4元；京東健康（6618）升3.19%，報161.8元；小米（1810）升3.02%，報30.7元；網易（9999）升2.69%，報187元；閱文（0772）升0.12%，報81.75元。
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截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
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