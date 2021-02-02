科技股今早做好，騰訊（0700）升4.99%，現報747.5元；微盟（2013）更漲7.66%，報25.3元；眾安在綫（6060）漲7.34%，報51.9元；將公布業績的平安好醫生（1833）漲5.7%，報102.9元；舜宇（2382）漲4.27%，報214.8元；京東（9618）升4.14%，報367.6元；同樣將公布業績的阿里巴巴（9988）升3.82%，260.8元；美團（3690）升3.68%，報405.4元；京東健康（6618）升3.19%，報161.8元；小米（1810）升3.02%，報30.7元；網易（9999）升2.69%，報187元；閱文（0772）升0.12%，報81.75元。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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