Robinhood據報計劃向銀行貸款78億元 以應付沽空股票的訂單
文章日期：2021年2月2日 10:17
遊戲驛站GameStop「挾淡倉」事件餘波未了。《路透》引述知情人士報道，股票交易平台Robinhood已經與銀行進行了談判，計劃擴大其信貸額度或安排新的信貸額度，集資10億美元（約78億港元），以便其能夠應付大量沽空股票的訂單。
上周Reddit引發的對GameStop等公司股票的交易狂潮，予Robinhood沉重財政壓力。據報，是次Robinhood向銀行借貸，與公司周一公布已集資34億美元（約265億港元）將分別進行。
報道指，Robinhood需要資金來支持其客戶進行的交易，因為其所在的清算所由於波動性升高而要求更多抵押品。 Robinhood行政總裁Vlad Tenev周日表示，因為清算所要求提供30億美元的抵押品，所以將對某些交易進行限制。
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日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
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