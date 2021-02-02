上周Reddit引發的對GameStop等公司股票的交易狂潮，予Robinhood沉重財政壓力。據報，是次Robinhood向銀行借貸，與公司周一公布已集資34億美元（約265億港元）將分別進行。

報道指，Robinhood需要資金來支持其客戶進行的交易，因為其所在的清算所由於波動性升高而要求更多抵押品。 Robinhood行政總裁Vlad Tenev周日表示，因為清算所要求提供30億美元的抵押品，所以將對某些交易進行限制。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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