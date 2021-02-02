恒大再推75折買樓 股價升3%
文章日期：2021年2月2日 10:24
綜合內地媒體報道，恒大（3333）又再推出75折買樓優惠。 較早前，恒大管理層曾指，2020年至2022年每年有息負債平均減少1500億元，主要透過加大銷售及銷售回款方式降負債。恒大現報15.68元，升3.15%。
報道指，消費者於本月在「房車寶」平台落訂每間3000元人民幣(下同)就能認購一間，如果屬本人購買，可獲75折優惠，總樓價再減3萬元人幣，並退還3,000元訂金，可購買任何該發展商樓盤。若果推薦他人購買，買家可獲75折優惠之餘，推薦人更獲得總樓價1.5%至2%佣金回贈，以及1萬元的獎金，可以推薦任何恒大樓盤。
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日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
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