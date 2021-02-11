GameStop股價今年迄今上漲16倍。

Ortex的數據顯示，截至上周五，價值59億美元的GameStop股票被借出，佔在外流通股總規模的49%。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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