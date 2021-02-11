沽空GameStop對沖基金1月損失975億
文章日期：2021年2月2日 09:46
近期因網民組織「r/WallStreetBets」（WSB）大舉買入並推高美國遊戲銷售商GameStop（GME）股價，「挾爆」沽空該股的對冲基金。路透引述金融分析公司Ortex公布的數據顯示，沽空GameStop的對沖基金1月總計損失125億美元(約975億港元)。
GameStop股價今年迄今上漲16倍。
Ortex的數據顯示，截至上周五，價值59億美元的GameStop股票被借出，佔在外流通股總規模的49%。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道
恒指高開485點 升穿10天、20天線 中國白銀跌14.8% 中策升15%