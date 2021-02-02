鑒於債務重組及重整，董事會認為債務重組及重整可能對集團的業務或財務狀況造成重大影響。公司將密切監察債務重組的進度，並採取適當措施以儘量減少對集團的負面影響。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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