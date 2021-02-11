成交金額49億元；國指今早高開201點或1.76%，報11655點。恒生科技指數開市報9987點，升2.26%。

藍籌37隻升，8隻下跌，7隻無升跌。石藥（1093）升6.44%，報8.6元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌0.72%，報41.25元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升3.93%，報740元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻122點；匯控（0005）跌0.25%，報40.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。

阿里巴巴（9988）、平安好醫生（1833）公布業績。阿里巴巴開市報260元，升3.5%；平安好醫生開市報99.3元，升2%。

錦欣生殖（1951）折讓6.87%，以每股15.85元，配售8000萬股，新股佔經發行股本約3.19%。開市報16.64元，跌2.2%。

中策（0235）公布，入圍東亞人壽投標。開市報0.23元，升15%。

CME因應市場瘋狂上調合約保證金，白銀期貨亞洲時段下跌。昨日急升的中國白銀（0815）開市報1.15元，跌14.8%、金貓銀貓（1815）開市報0.89元，跌10.1%。

新鴻基（0086）未有否認收購安信，今早復牌。開市報3.18元，無升跌。

富力地產（2777）1月份總銷售收入增77%。富力開市報9.88元，升2.07%。

瑞聲（2018）稱已向中證監提交分拆上市前輔導程序之申請。開市報44.25元，升2.31%。

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