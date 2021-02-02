評論稱，擅長自我顛覆的馬化騰在2020年底提出了「全真互聯網」概念， 並預言「又一場大洗牌即將開始」。對於現在的中國來說，「企業家」應該有創新的魄力、堅持的定力，亦有共進退的胸懷擔當，他們是能夠推動企業乃至中國經濟走向高質量發展的奮鬥者、有志士。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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