上海證券報頭版評論 讚馬化騰改寫移動互聯網時代
文章日期：2021年2月2日 09:00
上海證券報在頭版發表題為《高質量發展 豈能缺少企業家精神》的評論文章，稱騰訊的馬化騰改寫移動互聯網時代，並引用馬化騰稱，「騰訊從來沒有哪一天可以高枕無憂，每一個時刻都可能是最危險的時刻」。不過，評論未提及阿里巴巴（9988）及馬雲。
評論稱，擅長自我顛覆的馬化騰在2020年底提出了「全真互聯網」概念， 並預言「又一場大洗牌即將開始」。對於現在的中國來說，「企業家」應該有創新的魄力、堅持的定力，亦有共進退的胸懷擔當，他們是能夠推動企業乃至中國經濟走向高質量發展的奮鬥者、有志士。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道
港股ADR升177點 阿里、平醫業績 錦欣生殖配股 留意銀股
美股反彈 道指升229點 資金流入白銀 GameStop 重挫
傳「Reddit仔」轉炒白銀 GameStop早段股價瀉近三成