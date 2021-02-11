港股ADR升177點 阿里、平醫業績 錦欣生殖配股 留意銀股
文章日期：2021年2月2日 08:50
美股反彈，港股ADR升177點或0.61%，報29070點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.26%，折合報728.1元；阿里巴巴（9988）升2.12%，折合報256.52元；小米（1810）升0.43%，折合報29.93元；美團（3690）升0.22%，折合報391.84元；匯控（0005）升0.08%，折合報40.78元；建行（0939）跌0.48%，折合報5.84元。
道期現跌0.05%，標期跌0.03%，納期升0.11%。日股現升0.31%，韓股現升0.62%，澳股現升0.76%。
今日焦點股份可留意：
錦欣生殖（1951）折讓6.87%，以每股15.85元，配售8000萬股，新股佔經發行股本約3.19%。
中策（0235）公布，入圍東亞人壽投標。
CME因應市場瘋狂上調合約保證金，白銀期貨亞洲時段下跌，留意昨日急升的中國白銀（0815）、金貓銀貓（1815）。
新鴻基（0086）未有否認收購安信，今早復牌。
富力地產（2777）1月份總銷售收入增77%。
瑞聲（2018）稱已向中證監提交分拆上市前輔導程序之申請。
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日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
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