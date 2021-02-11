道期現跌0.05%，標期跌0.03%，納期升0.11%。日股現升0.31%，韓股現升0.62%，澳股現升0.76%。

今日焦點股份可留意：

阿里巴巴（9988）、平安好醫生（1833）公布業績。

錦欣生殖（1951）折讓6.87%，以每股15.85元，配售8000萬股，新股佔經發行股本約3.19%。

中策（0235）公布，入圍東亞人壽投標。

CME因應市場瘋狂上調合約保證金，白銀期貨亞洲時段下跌，留意昨日急升的中國白銀（0815）、金貓銀貓（1815）。

新鴻基（0086）未有否認收購安信，今早復牌。

富力地產（2777）1月份總銷售收入增77%。

瑞聲（2018）稱已向中證監提交分拆上市前輔導程序之申請。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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