美股反彈，道指高開72點，高位曾升353點，低位曾升32點。散戶轉炒白銀至近八年高位，GameStop 則重挫，收市跌30%，延長時段再跌逾10%。規模最大的白銀ETF、貝萊德的iShares Silver Trust上周五錄得9.44億美元的資金淨流入，創出最高紀錄。CME因應市場瘋狂上調合約保證金，白銀期貨亞洲時段開盤下跌。