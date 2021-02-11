美股反彈 道指升229點 資金流入白銀 GameStop 重挫
文章日期：2021年2月2日 08:15
美股反彈，道指高開72點，高位曾升353點，低位曾升32點。散戶轉炒白銀至近八年高位，GameStop 則重挫，收市跌30%，延長時段再跌逾10%。規模最大的白銀ETF、貝萊德的iShares Silver Trust上周五錄得9.44億美元的資金淨流入，創出最高紀錄。CME因應市場瘋狂上調合約保證金，白銀期貨亞洲時段開盤下跌。
道瓊斯工業平均指數收漲229點，升幅0.77%，報30211點。標普500指數收漲59點，升幅1.61%，報3773點。納斯達克綜合指數收漲332點，或2.55%，報13403點。
微軟升3.32%，報239.65美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻50點，而沃爾格林聯合博姿，跌2.8%，報48.83元，拖低道指9點。
科技股方面，蘋果收市報134.14元，升1.65%，谷歌母公司Alphabet收市報1893.07元，升3.59%，亞馬遜收市報3342.88元，升4.26%，Facebook收市報262.01元，升1.42%。
歐洲STOXX 600指數收漲1.25%，報400點。德國DAX指數收漲1.41%，報13622點；法國CAC 40指數漲1.16%，報5461點；英國富時100指數收漲0.93%，報6466點。