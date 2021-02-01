根據現行做法，若然保薦人提交上市申請後被打回頭，公司及保薦人連同發回日期將會記錄在港交所披露易網站，形同「貼堂」，名字亦不會被剔除。RaffAello Capital過往不時保薦新股上市，在2020年之前，平均每年安排1隻上市招股，當中由其保薦上市的內地碼頭營運商天源集團（6119）及經營酒店用品商城的信基沙溪（3603），便分別於2018年及2019年上市。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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