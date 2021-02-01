Battery Metals招股遭發回 保薦人兩度被「貼堂」
文章日期：2021年2月1日 22:39
港交所（0388）最新資料顯示，RaffAello Capital保薦的京津冀第二大豪華及超豪華汽車經銷集團Battery Metals Technologies Ltd提出的上市申請，已經於今年1月5日被發回。這是RaffAello Capital於安排的華軟集團上市申請，於2019年6月27日被發回後，第二次被「貼堂」。
根據現行做法，若然保薦人提交上市申請後被打回頭，公司及保薦人連同發回日期將會記錄在港交所披露易網站，形同「貼堂」，名字亦不會被剔除。RaffAello Capital過往不時保薦新股上市，在2020年之前，平均每年安排1隻上市招股，當中由其保薦上市的內地碼頭營運商天源集團（6119）及經營酒店用品商城的信基沙溪（3603），便分別於2018年及2019年上市。
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