香港固網商環球全域電訊（環電）現指，緬甸於今早8時30分發生電訊網絡中斷情況，影響了當地電訊營運商的服務以及國內和國際電訊服務。不過，該公司已於今午1時20分逐步恢復服務。該公司正監控網絡的穩定性和質量，同時讓客戶掌握最新情況，並確保國際客戶的業務持續性。環電早於2018年涉足緬甸市場，並收購當地網絡商，覆蓋當地市場。該公司前身為和記環球電訊。