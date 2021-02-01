環電：已恢復緬甸電訊聯繫 緬甸概念股偉能挫7%
文章日期：2021年2月1日 22:24
香港固網商環球全域電訊（環電）現指，緬甸於今早8時30分發生電訊網絡中斷情況，影響了當地電訊營運商的服務以及國內和國際電訊服務。不過，該公司已於今午1時20分逐步恢復服務。該公司正監控網絡的穩定性和質量，同時讓客戶掌握最新情況，並確保國際客戶的業務持續性。環電早於2018年涉足緬甸市場，並收購當地網絡商，覆蓋當地市場。該公司前身為和記環球電訊。
除了環電之外，本港多間上市公司均有涉足當地市場。當中包括建生國際（224）、大酒店（0045）及香格里拉（0069），均有涉足當地酒店市場。服務零售商佐丹奴（0709）及堡獅龍（0592）均有在當地參與零售業務。偉能集團（1608）則開發緬甸的電力市場。長和（0001）更在當地建有貨櫃碼頭，並已經長時間經營。金融界方面，友邦保險（1299）、工行（1398）及中行（3988），均有在當地設立分支經營。除偉能股價昨日有較明顯跌幅，下跌7.1%，餘皆未見大跌。
至於與大酒店於仰光市中心興建半島酒店的合作方，即新加坡上市公司祐馬策略，則於昨日申請將股份停牌。目前該酒店仍然在建中。
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