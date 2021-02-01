證監會行政總裁歐達禮回覆，作為監管機構，主要關注管理人道富在事件中是否遵守《操守準則》，而該會事後都持續有同道富保持對話，確保道富後續的措施都能遵循章程。他表示，美國投資者的投資金額及人數均只佔盈富基金的極少數，相信盈富基金繼續保留中資股的最終決定是正確，而且也相信事件對「追蹤誤差」（tracking error）的影響非常小。他又指出，盈富基金設有監督委員會，相信該會也在密切關注事件。

至於匯豐去年取消派息，引起小股東不滿，歐達禮則回應，相信匯豐的情況與道富不同，因為後者為持牌人，前者為上市公司。他表示，匯豐雖然引發了市場爭議，但相信其股息政策方面的決定是恰當，因為英國審慎管理局（PRA）令匯豐別無選擇。他指出，匯豐之後也承認了自己的做法引起爭議。他續指，遷冊方面則完全取決於匯豐自身的選擇。

議員張華峰問及近期股市「微信女」騙案情況，並質問為何壹傳媒（0282）股價波動，但證監對其「視而不見」。歐達禮回應，證監會十分重視「微信女」騙案的嚴重性，除加強投資者教育外，也在凍結了數個券商內的戶口，因為相信其中的資金與騙案有關。他表示，凍結資金數目不方便透露，但數目巨大，除此之外，亦有申請搜查令，以搜查相信是與騙案有關的住宅。他最後指，系列騙案的調查仍在進行中，詳情不便透露太多。

此外，港交所去年年底發出諮詢，擬提升主板上市的盈利要求，今日（1日）截止提交回應。議員葉劉淑儀表示，業界強烈反對諮詢，質疑港交所為何不能為本地企業提供融資渠道。她又建議，證監會應該支持港交所設立新板，供中小企掛牌。證監會主席雷添良回應，香港作為金融中心，應為不同類型的公司提供籌集資金的渠道。他表示，理解市場普遍認為GEM板需要改革，認為此方面可以進一步探討，以回應公司需求。他續指，相信港交所會聽取業界意見，證監會亦會就此與港交所保持聯繫。

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