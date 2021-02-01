周生生旗下證券業務 向違約客戶追債8億
文章日期：2021年2月1日 20:43
周生生（0116）上周五公布終止「周生生證券」業務後，即向客戶追數。最新集團披露已於今日（2月1日）入稟高院向一名違約客戶提出法律訴訟，發出傳訊令狀，分別要求違約客戶及其各自的擔保人償還未償還款項，及介紹人退還介紹費，合共涉資逾8億元。
據公告，周生生證券於2016年委任第三方作為介紹人，為其證券服務引薦客戶。根據相關協議， 周生生證券將於獲引薦客戶已就周生生證券之證券服務正式支付適用費用後，向介紹人支付費用。周生生證券所提供之證券服務之中包括提供孖展融資，而相關客戶將被要求提供抵押品及擔保（如適用），作為孖展貸款之抵押。
該介紹人所引薦之部分客戶，亦即違約客戶並無根據相關客戶協議支付佣金費及孖展融資利息及或償還結欠周生生證券的孖展貸款。該筆未償還款項總額約為7.97億元，違約客戶的相關抵押品本港上市公司的股份。而周生生證券亦向介紹人支付約2001.8萬元。
集團在2019年年報及2020年中期報告披露，就該等應收賬款之信貸虧損撥備總額約為近4.46億元。
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