據公告，周生生證券於2016年委任第三方作為介紹人，為其證券服務引薦客戶。根據相關協議， 周生生證券將於獲引薦客戶已就周生生證券之證券服務正式支付適用費用後，向介紹人支付費用。周生生證券所提供之證券服務之中包括提供孖展融資，而相關客戶將被要求提供抵押品及擔保（如適用），作為孖展貸款之抵押。

該介紹人所引薦之部分客戶，亦即違約客戶並無根據相關客戶協議支付佣金費及孖展融資利息及或償還結欠周生生證券的孖展貸款。該筆未償還款項總額約為7.97億元，違約客戶的相關抵押品本港上市公司的股份。而周生生證券亦向介紹人支付約2001.8萬元。

集團在2019年年報及2020年中期報告披露，就該等應收賬款之信貸虧損撥備總額約為近4.46億元。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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