新鴻基未有否認收購安信 擬明復牌
文章日期：2021年2月1日 18:52
新鴻基公司（0086）今早突停牌，《蘋果日報》引述消息指，該公司擬斥資約5億美元（約38.75億元）收購安信信貸；雙方洽談已進入關鍵性階段。新鴻基公司傍晚發公告，未有正面否認，強調報道涉及的交易尚未訂立明確的協議，詳情有待進一步公布。
該公司旗下的投資，包括本地最主要財務公司之一的亞洲聯合財務（UA）。一旦收購成功，兩間公司聯手估算可穩奪最少逾半市佔率。據報，新鴻基公司發言人曾表示不就市場揣測置評；安信發言人不予置評。
另新鴻基公司已向港交易（0388）申請復牌，由明天（2日）上午9時正起恢復買賣。該股停牌前報3.18元。
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