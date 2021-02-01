該公司旗下的投資，包括本地最主要財務公司之一的亞洲聯合財務（UA）。一旦收購成功，兩間公司聯手估算可穩奪最少逾半市佔率。據報，新鴻基公司發言人曾表示不就市場揣測置評；安信發言人不予置評。

另新鴻基公司已向港交易（0388）申請復牌，由明天（2日）上午9時正起恢復買賣。該股停牌前報3.18元。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行