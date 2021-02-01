任天堂首三季多賺近1倍 調高Switch全年銷量預測至2650萬部
文章日期：2021年2月1日 18:00
任天堂公布在2020年疫情下的首三個財季業績，截至去年12月底止9個月，集團收入按年大增37.3%至14044.63億日元，當中海外銷售佔77.6%（約10,898億日元）；經營溢利急漲98.2%至5211.08億日元；純利也上升91.8%至3766.65億日元。
Switch銷情愈賣愈強，上季共售出約1156萬部，按季增加68.5%；九個月合計賣出2410萬部，接年增加35.8%。任天堂表示，將Switch全年銷售預測，由2400萬部上調至2650萬部。
遊戲軟件方面，任天堂上季銷量達7585萬套；首三季累售1.76億套，按年增加43%；其中為港人所知的《動物森友會》，期內共售1941萬套。另任天堂將全年遊戲軟件銷售預測上調至2.05億套。
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