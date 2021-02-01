Switch銷情愈賣愈強，上季共售出約1156萬部，按季增加68.5%；九個月合計賣出2410萬部，接年增加35.8%。任天堂表示，將Switch全年銷售預測，由2400萬部上調至2650萬部。

遊戲軟件方面，任天堂上季銷量達7585萬套；首三季累售1.76億套，按年增加43%；其中為港人所知的《動物森友會》，期內共售1941萬套。另任天堂將全年遊戲軟件銷售預測上調至2.05億套。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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