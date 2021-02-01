澳博發優先票據 5董事認購共7750萬美元 四太最大手筆
文章日期：2021年2月1日 17:35
澳門博彩（0880）較早前宣布發行10億美元優先票據，根據港交所《證券披露權益》網頁顯示，集團主席及其他董事共5名董事會成員均有參與認購，共涉資7750萬美元。當中以賭王四太梁安琪最大手筆，出資3600萬美元認購相關票據，一眾董事實行既做澳博股東又做債主。
根據最新披露顯示，澳博主席何超鳳各認購500萬美元的2026年及2028年到期的優先票據，出資共1000萬美元。三太陳婉珍則認購1250萬美元2028年到期的優先票據。四太梁安琪則分別出資1000萬美元及2600萬美元，認購2026年及2028年優先票據，合共出資3600萬美元。副主席蘇樹輝則分別斥資1000萬美元及500萬美元，認購2026年及2028年的優先票據。非執行董事吳志誠亦認購400萬美元的2026年優先票據。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道
Google威脅澳洲停止服務 微軟Bing據報想「趁虛而入」