根據最新披露顯示，澳博主席何超鳳各認購500萬美元的2026年及2028年到期的優先票據，出資共1000萬美元。三太陳婉珍則認購1250萬美元2028年到期的優先票據。四太梁安琪則分別出資1000萬美元及2600萬美元，認購2026年及2028年優先票據，合共出資3600萬美元。副主席蘇樹輝則分別斥資1000萬美元及500萬美元，認購2026年及2028年的優先票據。非執行董事吳志誠亦認購400萬美元的2026年優先票據。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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