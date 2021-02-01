調查指中小企覺去年第四季貸款申請放寬
文章日期：2021年2月1日 17:12
金管局今日公布去年第四季「中小企貸款狀況調查」結果。結果顯示，較6個月前相比，有35%中小企受訪者覺得銀行對貸款批核的取態較困難，較第三季的41%下降，也是自2019年第二季以來首次出現下降。覺得沒有改變的則有55%，比上季高5個百分點，而覺得較易的則按季增1個百分點至10%。
而在已獲批貸款的受訪者當中，覺得銀行收緊貸款的只有5%，低於第三季的18%；認為放寬的則按季增1個百分點至4%，認為沒改變的有79%。
新貸款申請結果方面， 申請成功的佔75%，高於第三季的59%，不過申請失敗的亦從5%增至7%，申請部份成功者就由第三季的35%減至18%。不過金管局提醒，由於季內已獲批貸款及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的13%及4%，令調查結果容易出現較大波動。
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