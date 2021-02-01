而在已獲批貸款的受訪者當中，覺得銀行收緊貸款的只有5%，低於第三季的18%；認為放寬的則按季增1個百分點至4%，認為沒改變的有79%。

新貸款申請結果方面， 申請成功的佔75%，高於第三季的59%，不過申請失敗的亦從5%增至7%，申請部份成功者就由第三季的35%減至18%。不過金管局提醒，由於季內已獲批貸款及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的13%及4%，令調查結果容易出現較大波動。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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