恒指收市升609點或2.15%，報28892點，成交金額2012億元，較上日減少16.22%；國指升245點或2.19%，報11454點。恒生科技指數收報9765點，升4.36%。

藍籌38隻升，9隻下跌，5隻無升跌。美團（3690）升9.89%，收報391元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻166點；百威（1876）跌1.54%，收報25.65元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）成立粵港澳大灣區業務部，收市跌0.49%，收報40.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。

北水南下合計淨流入164.35億元，較上日增加31.88%，連續第29日流入，累計流入3616.89億元。南水北上合計淨流入34.59億元人民幣，較上日增加36.57%，連續第2日流入，累計流入59.92億元。

彭博社報道，東亞（0023）最快本月宣布出售保險部門，友邦（1299）、中策（0235）入圍。東亞收市升2.1%，報17.18元；友邦收報96.15元，升2.56%；中策收報0.2元，升15.6%。

澳門1月份幸運博彩毛收入年跌64% 跌幅少於預期。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報13.54元，跌0.29%；美高梅中國（2282）收報11.54元，跌1.54%；澳博控股（0880）收報8.2元，跌1.68%；永利澳門（1128）收報12.12元，跌1.62%；銀河娛樂（0027）收報59.25元，升0.77%；金沙中國（1928）收報30.85元，無升跌。

永旺（0984）去年度虧損減少至3000萬元。收報2元，跌6.5%。

高鑫（6808）去年多賺1.3% CEO：今年小型超市增加逾200間。收市報7.6元，跌5.59%。

決戰華爾街的資金炒起白銀，中國白銀（0815）升62.6%，報1.35元，金貓銀貓（1815）收報0.99元，升80%。中國黃金國際（2099）創52周高，見17.3元，收報16.64元，升5.99%。

阿里巴巴（9988）明日公布業績。收報251.2元，升1.78%。

央視：北京嚴查個人信貸資金違規流入房地產市場，將對銀行開展核查。非藍籌內房個別發展，合景泰富（1813）收報10.54元，升2.13%；恒大（3333）收報15.2元，升1.74%；萬科（2202）收報28.15元，升1.08%；融創（1918）收報28.9元，跌0.17%；世茂房地產（0813）收報22.75元，升0.89%；雅居樂（3383）收報9.79元，升1.14%；時代中國（1233）見52周低9.64元，收報9.67元，跌2.32%。

康希諾生物（6185）公布，獲IDMC通知，可繼續推進新冠疫苗III期臨床試驗。康希諾生物創上市新高，見317.4元，收報296元，升17.27%。

綠葉製藥（2186）引入高瓴成股東 涉資合共逾26億元。綠葉製藥創52周高，見7元，收報5.9元，升51.67%。

小米（1810）公布，已向美國國防部及及財政部提出訴訟。收報29.8元，升2.05%。

五菱汽車（0305）料去年減虧7成。收報2.19元，跌1.35%。

新創建（0659）盈警，中期純利跌55%至65%。收市報7.64元，升2.13%。

電盈（0008）中標積金易平台合約。收報4.52元，升4.6%。

中石油（0857）盈警去年純利跌最多63% 僅賺169億元。收報2.35元，無升跌。

恒大物業（6666）15億收購物管公司 在管面積將超3.8億平方米。恒大物業創上市新高，見19.5元，收報16.98元，跌1.16%。

破頂股包括，心動公司（2400）創上市新高，見86.1元，收報84.15元，升26.83%；九毛九（9922）創上市新高，見31.65元，收報30.25元，升6.51%；IGG（0799）創52周高，見12.3元，收報11.92元，升18.25%；方正控股（0418）創52周高，見0.73元，收報0.55元，升27.91%；閱文（0772）創52周高，見82.8元，收報81.65元，升10.34%；映客（3700）創52周高，見2.24元，收報2.11元，升12.23%。

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