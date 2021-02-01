北京樓市調控新招 睇樓要遵「限睇令」
文章日期：2021年2月1日 15:53
北上廣深近期加強樓市調控，且措施不限於限購或限貸。今日內地流傳一份《關於穩定首都房地產市場的承諾書》顯示，北京當地的地產代理已承諾遵守「限睇令」。
據內媒報道，該份承諾書中，北京房地產中介行業協會組織了鏈家、我愛我家等各大地產代理及其地產經紀作出四點承諾。其中一項就是「降低熱點區域看房頻次，每套房屋每周帶客戶看房不超過2組」，換句話說，在所謂的熱門區域，如果業主想出售單位，地產經紀每個星期最多只可以帶兩批客睇樓。
除了「限睇令」，其他承諾還包括不參與經營貸、首付貸、消費貸等違規金融活動等。
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