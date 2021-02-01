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Google威脅澳洲停止服務 微軟Bing據報想「趁虛而入」

文章日期：2021年2月1日 15:45

澳洲政府計劃立法要求網絡平台轉載新聞內容時向相關新聞機構付費，互聯網巨擘Google曾警告，倘澳洲國會立法通過有關措施，最壞情况是Google全面停止向澳洲提供搜尋服務。外電The Australian報道，微軟CEO納德拉（Satya Nadella）與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）聯繫，表明若Google退出，微軟搜尋引擎Bing將擴大服務，填補市場缺口。

報道又指，納德拉與莫里森恰談時透露，微軟「有B計畫」。財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）亦證實納德拉和莫里森通過電話，並表示政府和「多個業界主力有仔細討論」。

 

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

 

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