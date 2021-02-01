報道又指，納德拉與莫里森恰談時透露，微軟「有B計畫」。財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）亦證實納德拉和莫里森通過電話，並表示政府和「多個業界主力有仔細討論」。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

彭博社：東亞最快本月宣布出售保險部門 友邦、中策入圍

證監會料去年扭虧為盈賺1.53億 今年續免牌照費

匯豐：成立粵港澳大灣區業務部 任命陳慶耀為部門總經理

滬指終止兩連跌 收復3500點大關

證監會：宏僑蒙受損失客戶現可申請索償 4月底截止

前摩通高層梁嘉彰獲判提供利益罪不成立

滿足大股東減持需求 花旗將為亞洲大手股票交易設立新的交易台

金管局：「還息不還本」再延期客戶減少