根據證監會文件，假設2021年至2022年財年本港證券市場的日均交投可錄得1230億元、期貨期權市場日均交投為45.7萬張合約，則今年財年的預算收入將為20.356億元，較去年跌約14%，全年料將錄得1.841億元赤字，但證監會並無計劃要求立法會撥款。

雷添良表示，今個財年證監會計劃將繼續寬免牌照年費，為期一年，預計將會因此少收2.37億元收入。他表示，延續措施主要是考慮到疫情帶來的困境，而中小企尤為面對困難。此外，證監會今年不會增聘人手，僅會為此前招聘的實習生開設4個職位，令其完成實習後可以留任，以為年輕專才提供就業機會。現有職員將會凍薪，但有32個職位的職級將會提高。

記者：馬迪帆

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