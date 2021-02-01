證監會料去年扭虧為盈賺1.53億 今年續免牌照費
文章日期：2021年2月1日 15:34
證監會主席雷添良今日公布，原本預計2020年至2021年度該會將錄得6.53億元赤字，但根據最新估算，料去年財年將可扭虧為盈，錄得約1.53億元的盈餘。雷添良表示，扭轉是因為去年財年本港證券市場的首7個月日均成交額達到1330億元，遠高於制定預算時的假設870億元，而因為交易徵費為證監會最大收入來源，因此出現約8億元的扭轉。
根據證監會文件，假設2021年至2022年財年本港證券市場的日均交投可錄得1230億元、期貨期權市場日均交投為45.7萬張合約，則今年財年的預算收入將為20.356億元，較去年跌約14%，全年料將錄得1.841億元赤字，但證監會並無計劃要求立法會撥款。
雷添良表示，今個財年證監會計劃將繼續寬免牌照年費，為期一年，預計將會因此少收2.37億元收入。他表示，延續措施主要是考慮到疫情帶來的困境，而中小企尤為面對困難。此外，證監會今年不會增聘人手，僅會為此前招聘的實習生開設4個職位，令其完成實習後可以留任，以為年輕專才提供就業機會。現有職員將會凍薪，但有32個職位的職級將會提高。
記者：馬迪帆
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