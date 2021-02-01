匯豐指，新成立的大灣區業務部將設於廣東，負責管理和推動大灣區業務發展，將通過跨業務協調內部資源、跨地區整合市場優勢，捕捉創新政策驅動的市場增長潛力。

陳慶耀現為匯豐香港工商金融中小企業主管，他將於今年3月正式上任，屆時將領導大灣區業務部，加強與持份者的溝通和推進灣區的業務協作。他將直接向匯豐香港區行政總裁施穎茵和匯豐中國行長兼行政總裁王雲峰匯報。

匯豐香港區行政總裁施穎茵表示，大灣區鋭意發展成世界級城市群，對國際化銀行服務的需求有增無減，因此一直致力推動灣區的發展。過去幾年，匯豐在數碼化、跨境產品和服務創新，以及人才方面不斷投入，相信憑著陳慶耀的豐富經驗，可以加強匯豐協助企業和個人拓展區內及海外市場業務的能力。

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