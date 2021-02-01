投資者賠償公司續指，客戶可以郵遞方式，或親臨香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心54樓向證監會提交申索。公司將於收到申索後7日內以郵遞方式向申索人發送認收書；申索人若未收到認收書，應儘快作出跟進。

證監會去年11月公布，向香港宏僑投資發出限制通知書，禁止該公司在未取得證監會事先書面同意的情況下，進行受規管活動的任何業務，亦禁止其處置或處理客戶財產，直至另行通知為止。證監當時指，做法是為維護投資大眾利益，調查仍在進行中。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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