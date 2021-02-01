證監會：宏僑蒙受損失客戶現可申請索償 4月底截止
文章日期：2021年2月1日 14:55
證監會旗下投資者賠償公司表示，邀請因香港宏僑投資違責而蒙受損失的客戶，向投資者賠償基金提出申請索償。申索申請須採用指明表格呈交，並須在4月30日或之前送達證監會，逾期申索或不予接納。
投資者賠償公司續指，客戶可以郵遞方式，或親臨香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心54樓向證監會提交申索。公司將於收到申索後7日內以郵遞方式向申索人發送認收書；申索人若未收到認收書，應儘快作出跟進。
證監會去年11月公布，向香港宏僑投資發出限制通知書，禁止該公司在未取得證監會事先書面同意的情況下，進行受規管活動的任何業務，亦禁止其處置或處理客戶財產，直至另行通知為止。證監當時指，做法是為維護投資大眾利益，調查仍在進行中。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道
音集協要求快手下架一萬部涉嫌侵權視頻 蘋果商店介入或將快手下架
美國外國投資委員會據報設新部門 加強審查中國投資美國初創科企
中國動力30億礦場荒廢7年 陷羅生門 縣政府：再不動工或收回土地