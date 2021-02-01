去年金管局亦推出百分百擔保計劃，副總裁李達志表示，截至今年1月15日，已批出超過2.62萬宗申請，涉資410億元，其中9000宗申請受惠於優化措施，涉及金額約130億元，期內約1.64萬宗申請選擇延遲償還本金。貸款可在3日內完成審批，有六成更可即日完成。另外，八成及九成信貸擔保產品去年合共批出4700宗申請，涉及金額150億元，約1500宗貸款選擇延遲償本金。

有立法會議員要求，經濟剛恢復能否放寬百分百擔保計劃條款，例如延長還款期至五年，金管局總裁余偉文表示，局方願意考慮可以支援中小企的措施，會與銀行和銀行討論延期還款期等安排，增加現有支援計劃的包容性，不過需要在支持經濟和銀行體系穩定中間取得平衡。

截至今年第三季，銀行特定分類貸款比率自去年底的0.56%升至0.75%，阮國恒表示第四季初步數字顯示仍會輕微上升。不過他指數字沒有行業集中性，因此沒有一些行業需特別關注，另外即使香港的銀行特定分類貸款比率再上升，但仍較倫敦、新加坡等銀行中心的數字為低。最新壓力測試顯示，本港銀行流動性和資本水平，在極端情況下抵禦衝擊的表現良好，因此銀行貸款質素現時並非較大的監管關注。

此外，2019年政府放寬高成數按揭的樓價上限和壓測要求，李達志表示，截至今年1月15日，共批出3.8萬宗在新按保範圍內的申請，當中超過九成是首置人士。

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