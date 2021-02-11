高鑫於去年開設4家新大賣場、3家中型超市「中潤發」及24家小型超市「小潤發」。集團更指，會於春節前增設多6間大賣場。 集團更指，與菜鳥驛站合作的社區團購業務已在逾36個城市，預計社區團購業務能為集團今年帶來30億元的貢獻。

高鑫零售執行董事兼大潤發中國首席執行官林小海表示，集團會短期投入資金拓展業務，達多業態全渠道加速發展，預計去年多個項目的總投資額達30億元。林小海預計今年中型超市商店會增加50 間商店，小型超市今年會增加200多間的商店。林小海預計，今年盈利可達高單位數增長，兩年內可達雙位數的增長。

高鑫零售首席財務官兼大潤發中國首席財務官萬伊文表示，去年線上客戶增加及銷售，帶動期內收入。期內毛利率為25%，按年下跌1.5個百分點，則主要受租金收入減少所影響。

高鑫零售主席兼首席執行官黃明端表示，高鑫短期的數碼化轉型等資金投入，如增加倉庫的儲蓄量，相關項目會短期影響高鑫的盈利水平。黃明端更指，於國內疫情受控及經濟持續復蘇下，預視兩年內集團會迅速增長。

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