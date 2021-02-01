余偉文又指，長期增長組合投資最多可佔至累計盈餘的三分之一，減少累計盈餘導致需要將目前有盈利的長期增長投資出售。對於向政府支付去年收益協助應付財政赤字，余偉文表示，外匯基金有既定方程式，即計算6年平均回報向政府支持收益，可讓基金表現較差或虧損時，可以平穩地支付給政府。

有議員提議發行債券支持政府振興經濟，余偉文表示並不完全否定發行，視乎如何發行、發行多少等，如果是有紀律、有限度發行債券，可以持開放態度討論，金管局亦有發行綠色債券的經驗。

黃馮律師行去年12月24日被接管，資金被凍結影響有樓宇交易，金管局副總裁阮國恒表示，當日已聯絡有按揭或抵押的銀行，要提供適切援助確保交易可以進行，沒有交易因為律師行被接管而不能進行。局方會繼續跟進，按每個個案審視，亦有與律師會和銀行公會討論日後出現同類事件可如何減少對客戶影響。

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時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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