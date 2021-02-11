恒指半日升538點或1.91%，報28822點，重上20天線(28730.41點)，成交金額1105億元；國指升224點或2%，報11433點。恒生科技指數收報9695點，升3.61%。

藍籌33隻升，14隻下跌，5隻無升跌。申洲國際（2313）升9.73%，收報166.9元，是升幅最大的藍籌，港鐵（0066）跌1.33%，收報44.55元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升5.06%，收報716元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻150點；匯控（0005）跌0.49%，收報40.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。

康希諾生物（6185）公布，獲IDMC通知，可繼續推進新冠疫苗III期臨床試驗。股價曾創上市新高，見317.4元，收報305元，升20.84%。

綠葉製藥（2186）引入高瓴成股東 涉資合共逾26億元。股價亦創52周高，見7元，收報5.57元，升43.19%。

恒大物業（6666）15億收購物管公司 在管面積將超3.8億平方米。股價創上市新高，見19.5元，收報16.98元，跌1.16%。

決戰華爾街，銀價升7%升穿29美元，金貓銀貓（1815）半日升60%、中國白銀（0815）升逾42%。金礦股亦升，中國黃金國際（2099）創52周高，見17.3元，收報16.66元，升6.11%。

其他破頂股包括，心動公司（2400）創上市新高，見80元，收報78.45元，升18.24%；九毛九（9922）創上市新高，見31.65元，收報31.2元，升9.86%；IGG（0799）創52周高，見12元，收報11.98元，升18.85%；方正控股（0418）創52周高，見0.73元，收報0.51元，升18.6%。

阿里巴巴明日公布業績。收報250.4元，升1.46%。

央視報道，北京嚴查個人信貸資金違規流入房地產市場，將對銀行開展核查。非藍籌內房個別發展，綠城中國（3900）收報10.06元，跌1.37%；恒大（3333）收報15.32元，升2.54%；萬科（2202）收報27.95元，升0.36%；融創（1918）收報29.1元，升0.52%；世茂房地產（0813）收報22.75元，升0.89%；雅居樂（3383）收報9.61元，跌0.72%。

時代鄰里（9928）發盈喜，純利升至少1.4倍，股價半日升6.6%，報7.52元。

小米（1810）公布，已向美國國防部及及財政部提出訴訟。收報29.45元，升0.86%。

五菱汽車（0305）料去年減虧7成。半日收報2.18元，跌1.8%。

新創建（0659）盈警，中期純利跌55%至65%。半日收報7.68元，升2.67%。

電盈（0008）中標積金易平台合約。半日收報4.54元，升5.09%。

中石油（0857）盈警去年純利跌最多63% 僅賺169億元。收報2.35元，無升跌。

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時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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