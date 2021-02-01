澳元反彈，今早曾貶值0.5%，兌美元低見0.7606，目前反彈至日內高位，升0.12%，兌0.7653美元。

莫里森表示，自從建立全面戰略伙伴關係，中國的前景以及中國在區域和全球範圍內對外接觸的性質，都發生變化，而且遠不止於此。「我們不能假裝情況一成未變。這個世界已經改變了」。

莫里森表示，持久的伙伴關係要求雙方都要適應這些新現實並互相對話。那始於部長級和領導人級的對話；對話的重點不是讓步，而是在互惠領域，致力於為雙方的國家和人民找到一種有益地走向未來的途徑。澳洲對這樣的過程持開放態度。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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