澳洲總理莫里森：仍致力與中國接觸 澳元反彈至日內高位
文章日期：2021年2月1日 11:54
澳洲總理莫里森表示，仍然致力於與中國接觸；又稱經濟和政治體系如此不同的兩個國家之間會存在差異，這不足為奇。任務是確保這種差異不會導致澳洲和中國無法在符合各自國家主權利益的情況下，實現伙伴關係所能帶來的互惠。
澳元反彈，今早曾貶值0.5%，兌美元低見0.7606，目前反彈至日內高位，升0.12%，兌0.7653美元。
莫里森表示，自從建立全面戰略伙伴關係，中國的前景以及中國在區域和全球範圍內對外接觸的性質，都發生變化，而且遠不止於此。「我們不能假裝情況一成未變。這個世界已經改變了」。
莫里森表示，持久的伙伴關係要求雙方都要適應這些新現實並互相對話。那始於部長級和領導人級的對話；對話的重點不是讓步，而是在互惠領域，致力於為雙方的國家和人民找到一種有益地走向未來的途徑。澳洲對這樣的過程持開放態度。
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