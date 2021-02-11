1個月HIBOR連升6日 見1個月高
文章日期：2021年2月1日 11:31
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升0.04點子至0.15732%。對上一次連升6日是2020年12月02日，當日拆息報0.17804%。
1個月HIBOR是2020年12月31日後最高，當日報0.17982%。
港元現報7.7526元貶值6點子，曾貶值最多8點子，報7.7528元，亦曾升值最多3點子，報7.7517元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌7.14點子至0.15964%；1星期HIBOR跌2.38點子至0.18839%；2星期HIBOR跌1.2點子至0.16625%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.04點子至0.24214%；6個月期HIBOR跌0.14點子至0.46982%；12個月期HIBOR跌0.18點子至0.62411%。
美元指數現報90.745升值0.098點或0.11%。
美元1個月期LIBOR報0.1195%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0378%，連續6日擴闊，利差是2020年12月30日後最高，當日差距為0.0387%
對上一次連續6日擴闊，是2020年12月07日，當日利差報0.0673%。
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