1個月HIBOR是2020年12月31日後最高，當日報0.17982%。

港元現報7.7526元貶值6點子，曾貶值最多8點子，報7.7528元，亦曾升值最多3點子，報7.7517元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌7.14點子至0.15964%；1星期HIBOR跌2.38點子至0.18839%；2星期HIBOR跌1.2點子至0.16625%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.04點子至0.24214%；6個月期HIBOR跌0.14點子至0.46982%；12個月期HIBOR跌0.18點子至0.62411%。

美元指數現報90.745升值0.098點或0.11%。

美元1個月期LIBOR報0.1195%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0378%，連續6日擴闊，利差是2020年12月30日後最高，當日差距為0.0387%

對上一次連續6日擴闊，是2020年12月07日，當日利差報0.0673%。

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截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

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