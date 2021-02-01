據報，該部門是由前總統特朗普下令設立，約有20名成員，專注調查有機會威脅國安的投資。現時該部門在拜登新政府領導下，已加強檢視中國對美國初創科技企業的投資，包括涉及敏感技術的交易，並已要求數十間公司提供相關交易的詳細資料。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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