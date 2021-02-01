美國外國投資委員會據報設新部門 加強審查中國投資美國初創科企
文章日期：2021年2月1日 11:15
《華爾街日報》引述消息人士報道，美國財政部轄下外國投資委員會（CFIUS）設立新部門，將會加強審查中國投資美國初創科技公司，並預計今年內採取大量執法行動，包括罰款、下令改變管治架構，甚至在發現某些交易中有華企投資時，會強制出售資產。
據報，該部門是由前總統特朗普下令設立，約有20名成員，專注調查有機會威脅國安的投資。現時該部門在拜登新政府領導下，已加強檢視中國對美國初創科技企業的投資，包括涉及敏感技術的交易，並已要求數十間公司提供相關交易的詳細資料。
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