生產力局：兩電動巴已完成生產 已安排測試

2019年9月，中國動力曾宣布其為香港市場研發的電動巴士已經通過實地路面測試，2020年初將兩部電動巴士交付予生產力局，以供機管局及香港防癌會試用。公司在去年12月公布的中期年報中也稱，已完成來自生產力局的兩部電動巴士銷售訂單，正磋商另外兩份新電動巴士訂單。不過，上星期機管局及防癌會回覆本報查詢表示仍未收到電動巴士；生產力局回覆亦只稱兩部電動巴士已完成生產，又指局方一直與生產商保持緊密溝通，已安排相關車輛進行標準測試，待通過運輸署驗車程序後，將交付給兩間機構試用。

未能如期去年初交付 生產疑受疫情影響

另據了解，中國動力之所以未能如期在去年初交付，與疫情影響到生產進度有關。事實上，中國動力的供港電動巴士合約至今已輾轉7年，這個電動巴項目是當時由香港政府「創新及科技基金」透過汽車零部件研發中心撥款4000萬元。2014年中國動力中標項目後，曾在2015年10月安排其研發的供港電動巴士首度亮相，然而一個月之後，該電動巴士於元朗車場離奇自焚，經過4個月的調查，才得出火警源於人為操作失誤的結論，原計劃去年巴士終可落地，卻又延誤至今。