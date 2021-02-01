新鴻基公司停牌 傳購安信信貸
文章日期：2021年2月1日 10:58
新鴻基公司（0086）今早停牌，宣布待刊發關於公司一項內幕交易之公佈。蘋果日報引述消息指，新鴻基公司擬斥5億美元洽購安信信貸。
經常傳賣盤的安信信貸，最新傳售予持有亞洲聯合財務（UA）的新鴻基公司。蘋果日報引述消息指，洽談已進入關鍵性階段，倘進展順利最終有望達成協議，惟一切仍視乎條款細節能否談妥及以雙方公布為準。
不過，由於安信與亞洲聯合業務及人手部分重疊，若收購成功，是否需要資源整合特別是中後台人手縮減，還待觀察。
報道指，新鴻基公司發言人回覆稱，不就市場揣測置評，「但若有需要會在適當時間通知市場」(but will inform the market if and when appropriate）」。而安信發言人則對查詢不作回應。
新鴻基停牌前報3.18元。
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