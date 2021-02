經常傳賣盤的安信信貸,最新傳售予持有亞洲聯合財務(UA)的新鴻基公司。蘋果日報引述消息指,洽談已進入關鍵性階段,倘進展順利最終有望達成協議,惟一切仍視乎條款細節能否談妥及以雙方公布為準。

不過,由於安信與亞洲聯合業務及人手部分重疊,若收購成功,是否需要資源整合特別是中後台人手縮減,還待觀察。

報道指,新鴻基公司發言人回覆稱,不就市場揣測置評,「但若有需要會在適當時間通知市場」(but will inform the market if and when appropriate)」。而安信發言人則對查詢不作回應。

新鴻基停牌前報3.18元。

【專欄】安信兄弟賣盤生變 因疫情被剎停

