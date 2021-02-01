事件追溯至2019年4月，當時已退出港航董事局的鍾國頌突然發聲明，聲稱已重返董事局並出任主席，又指新董事將即時控制董事局，惟在任主席侯偉隨即向全體員工發電郵，指事件是股東爭拗（shareholders dispute），雙方更一度鬧上法庭；惟直至同年9月，鍾國頌突然主動退出爭拗，據稱是因為獲海航免除債務及轉讓資產等，涉資合共約12.5億元。

根據港航股權架構，海航僅直接持有約27.02%股權，而鍾國頌原來則透過旗下私人公司香港航空諮詢持有港航約27.03%股權。據公司註冊處資料，原來鍾國頌在2019年與海航的爭拗落幕後，已將香港航空諮詢全部股權轉讓予一名叫任煜男的內地人士。

翻查資料，任煜男現任歐科雲鏈主席，不過公司實際大股東卻是非執董、大型加密貨幣交易平台OKEX創辦人徐明星。徐明星去年一度遭內地警方帶走調查，觸發平台大量客戶無法從平台取回所持的OK coin、比特幣等，鬧出軒然大波，一個月後公司宣告調查結束，徐明星已恢復自由，而OKEX亦恢復正常交易。