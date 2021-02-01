明報記者 鄧偉忠

據港航旗下用於發行永續債券的藍色天景公布，公司在今年1月11日已發信通知投資者，無法如期於上周二（1月26日）支付債息，同時宣告再度延遲支付原定於去年7月「找數」的半年期債息。

該批永續債券於2017年發行，根據資料，由於港航在去年屆滿3年時未贖回債券，加上公司未能準時支付利息，該批半年期債息需加息至12.125厘。

社運疫情前蝕4.6億 財政存疑

惟根據最新公布，由於港航再度欠付債息，債券利息計算方式改為原定息率加美國國債息率及罰息5厘，相當於約15.76厘，等於每年僅支付債息已涉資達1.08億美元（約8.4億港元）。以債券規模約6.83億美元、每半年支付一次，以及上一期欠付債息12.125厘計算，原來欠付金額約4140.69萬美元（約3.23億港元）；今次再遭罰息後，新一期拖欠債息金額則上升至近5400萬美元，合共欠付債息累積至約9500萬美元（約7.43億港元）。

新冠病毒疫情籠罩下，全球航空業幾乎陷入停頓，就連龍頭國泰（0293）亦需尋求港府注資維持業務營運，但港航的財務狀况卻一直如在迷霧中。事實上，港航的財困問題亦曾一度影響其空運牌照，在未有社會運動及疫情影響下，公司2018年已虧損達4.6億元，流動現金僅約4.71億元，淨負債20億元。

直至2019年初，面對其中一批規模近43億元的債券即將到期，市場一度傳出港航資金緊張，直至1月底公司成功贖回債券並支付永續債債息；惟至同年年底，空運牌照局就對港航財務狀况提出質疑，擾攘數天後最終在獲海航注資，空運牌照局才暫不作出進一步行動。

債券2019年底停牌 復牌無期

不過，債券投資者對港航財務狀况卻始終了解不多。雖然港航未有上市，但由於公司發行的債券上市交易，需要每半年度向債券投資者提供業績及年報等資料，但有消息指出，港航至今向投資者交出的業績仍停留在2018年度，雖然期間間中會向投資者透露小量營運數字，但2019年至今的具體財務數據一直未有公開，債券亦自2019年12月3日停牌至今，未有任何復牌迹象。