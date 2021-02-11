海航旗下3間A股公司稱 股東及關聯方佔用資金達數630億人民幣
文章日期：2021年2月1日 10:35
海航集團旗下三家A股上市公司發公告稱，發現公司存在股東及其關聯方非經營性資金佔用情形，金額至少達630億元人民幣，而涉及未能披露的債務擔保亦達到約460億元人民幣。
海航控股、海航基礎和供銷大集均發布公告經自查，發現公司存在股東及其關聯方非經營性資金佔用、未披露擔保、需關注資產等問題。
通告指，公司正積極與股東及其關聯方溝通，督促盡快採取措施解決上述問題。同時指出，若一個月內未解決，公司股票可能被實施其他風險警示。
至於海航集重組一事，據在交易所的公告，
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