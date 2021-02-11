海航控股、海航基礎和供銷大集均發布公告經自查，發現公司存在股東及其關聯方非經營性資金佔用、未披露擔保、需關注資產等問題。

通告指，公司正積極與股東及其關聯方溝通，督促盡快採取措施解決上述問題。同時指出，若一個月內未解決，公司股票可能被實施其他風險警示。

至於海航集重組一事，據在交易所的公告， 至少有60個海航的子公司收到了類似的債權人要求重整請求。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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