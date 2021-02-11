製造業的供給、需求繼續維持擴張，但速度明顯放緩。 2021年1月生產指數和新訂單指數分別錄得過去九個月和七個月的最低值。受訪企業表示，雖然市場需求仍維持向好，但入冬以來國內新冠疫情的反复仍有負面影響。

海外疫情反复導致外貿企業訂單減少，對外需造成明顯抑制，當月新出口訂單指數大幅降至收縮區間，創2020年7月以來新低。

由於市場需求擴張略低於預期，製造業企業採購速度亦邊際放緩。當月採購量指數較上月大幅下降，僅略高於盛衰分界線。此外，國內疫情反複使得供應量面臨挑戰，當月供應商供應時間指數大幅下降，物流延遲情況較為普遍。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2021年1月製造業總體仍處復蘇期，但供給、需求復蘇動能減弱，海外需求成為拖累項。生產經營預期指數雖維持在擴張區間，但數值為2020年6月以來的新低，顯示製造業企業家對經濟復蘇的持續程度仍有所擔憂。新一年的關注重點主要是海外疫情持續蔓延的背景下國內疫情防控的效果，以及海外需求不確定性持續增加的情況下國內經濟內生動能的培育。