時代鄰里發盈喜 純利升至少1.4倍 股價升逾7%
文章日期：2021年2月1日 09:48
時代鄰里（9928）發盈喜，預期上年度淨利潤及核心淨利潤將錄得大幅增加，按年升幅分別不低於140%及90%。
公司指，該增幅乃主要由於集團管理之物業的建築面積增加；物業管理服務及增值服務收入增加；及集團積極優化運營和採取智能化應用，提升運營效能及降低成本和費用所致。
時代鄰里現報7.55元，升7.09%。
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