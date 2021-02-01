公司指，該增幅乃主要由於集團管理之物業的建築面積增加；物業管理服務及增值服務收入增加；及集團積極優化運營和採取智能化應用，提升運營效能及降低成本和費用所致。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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