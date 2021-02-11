藍籌19隻升，20隻下跌，13隻無升跌。美團（3690）升3.71%，報369元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌1.08%，報3.67元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.42%，報698元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻72點；匯控（0005）跌0.85%，報40.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。

阿里巴巴（9988）明日公布業績。阿里巴巴開市報246元，跌0.32%。

央視：北京嚴查個人信貸資金違規流入房地產市場，將對銀行開展核查。非藍籌內房個別發展，合景泰富（1813）開市報10.32元，無升跌；寶龍地產（1238）開市報5.2元，升2.56%；恒大（3333）開市報14.94元，無升跌；萬科（2202）開市報28元，升0.54%；融創（1918）開市報28.8元，跌0.52%。

康希諾生物（6185）公布，獲IDMC通知，可繼續推進新冠疫苗III期臨床試驗。開市報265元，升4.99%。

綠葉製藥（2186）引入高瓴成股東 涉資合共逾26億元。開市報4.47元，升14.91%。

小米（1810）公布，已向美國國防部及及財政部提出訴訟。開市報29.75元，升1.88%。

五菱汽車（0305）料去年減虧7成。開市報2.25元，升1.35%。

新創建（0659）盈警，中期純利跌55%至65%。開市報7.48元，無升跌。

電盈（0008）中標積金易平台合約。開市報4.39元，升1.62%。

中石油（0857）盈警去年純利跌最多63% 僅賺169億元。開市報2.35元，無升跌。

恒大物業（6666）15億收購物管公司 在管面開市報18.6元，升8.27%；創上市新高，見18.6元積將超3.8億平方米。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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