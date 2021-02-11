恒指高開174點 騰訊升2.4% 康希諾升4.9% 綠葉升14.9%
文章日期：2021年2月1日 09:26
恒指今早高開174點或0.62%，報28457點，成交金額49億元；國指今早高開65點或0.59%，報11274點。恒生科技指數開市報9438點，升0.86%。
藍籌19隻升，20隻下跌，13隻無升跌。美團（3690）升3.71%，報369元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌1.08%，報3.67元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.42%，報698元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻72點；匯控（0005）跌0.85%，報40.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。
阿里巴巴（9988）明日公布業績。阿里巴巴開市報246元，跌0.32%。
央視：北京嚴查個人信貸資金違規流入房地產市場，將對銀行開展核查。非藍籌內房個別發展，合景泰富（1813）開市報10.32元，無升跌；寶龍地產（1238）開市報5.2元，升2.56%；恒大（3333）開市報14.94元，無升跌；萬科（2202）開市報28元，升0.54%；融創（1918）開市報28.8元，跌0.52%。
康希諾生物（6185）公布，獲IDMC通知，可繼續推進新冠疫苗III期臨床試驗。開市報265元，升4.99%。
綠葉製藥（2186）引入高瓴成股東 涉資合共逾26億元。開市報4.47元，升14.91%。
小米（1810）公布，已向美國國防部及及財政部提出訴訟。開市報29.75元，升1.88%。
五菱汽車（0305）料去年減虧7成。開市報2.25元，升1.35%。
新創建（0659）盈警，中期純利跌55%至65%。開市報7.48元，無升跌。
電盈（0008）中標積金易平台合約。開市報4.39元，升1.62%。
中石油（0857）盈警去年純利跌最多63% 僅賺169億元。開市報2.35元，無升跌。
恒大物業（6666）15億收購物管公司 在管面開市報18.6元，升8.27%；創上市新高，見18.6元積將超3.8億平方米。
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