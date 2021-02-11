美期向下，道期跌0.385%，標期跌0.54%，納期跌0.68%。日股現升0.89%，韓股現升0.62%，澳股現跌0.36%。

今日焦點股份可留意：

阿里巴巴明日公布業績。

央視：北京嚴查個人信貸資金違規流入房地產市場，將對銀行開展核查。留意內房。

康希諾生物（6185）公布，獲IDMC通知，可繼續推進新冠疫苗III期臨床試驗。

綠葉製藥（2186）引入高瓴成股東 涉資合共逾26億元。

小米（1810）公布，已向美國國防部及及財政部提出訴訟。

五菱汽車（0305）料去年減虧7成。

新創建（0659）盈警，中期純利跌55%至65%。

電盈（0008）中標積金易平台合約。

中石油（0857）盈警去年純利跌最多63% 僅賺169億元。

恒大物業（6666）15億收購物管公司 在管面積將超3.8億平方米。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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