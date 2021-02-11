港股ADR升28點 留意內房、內銀 小米已向美國提出訴訟
文章日期：2021年2月1日 08:51
美股上周五向下，港股ADR升28點或0.1%，報28312點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升1.61%，折合報692.45元；阿里巴巴（9988）跌0.32%，折合報246元；小米（1810）跌0.64%，折合報29.01元；美團（3690）升0.97%，折合報359.25元；匯控（0005）跌0.98%，折合報40.55元；建行（0939）跌0.18%，折合報5.87元。
美期向下，道期跌0.385%，標期跌0.54%，納期跌0.68%。日股現升0.89%，韓股現升0.62%，澳股現跌0.36%。
今日焦點股份可留意：
阿里巴巴明日公布業績。
央視：北京嚴查個人信貸資金違規流入房地產市場，將對銀行開展核查。留意內房。
康希諾生物（6185）公布，獲IDMC通知，可繼續推進新冠疫苗III期臨床試驗。
綠葉製藥（2186）引入高瓴成股東 涉資合共逾26億元。
小米（1810）公布，已向美國國防部及及財政部提出訴訟。
五菱汽車（0305）料去年減虧7成。
新創建（0659）盈警，中期純利跌55%至65%。
電盈（0008）中標積金易平台合約。
中石油（0857）盈警去年純利跌最多63% 僅賺169億元。
恒大物業（6666）15億收購物管公司 在管面積將超3.8億平方米。
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