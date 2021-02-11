目前仍名單的包括GameStop Corp.、AMC Entertainment、黑莓、ExpressInc.、Genius Brands International Inc.、Koss Corp.、Naked Brand Group Ltd.和諾基亞。

Robinhood目前允許開設這些證券的新頭寸，但有限制，並列出每個用戶可以持有的股票和期權合約的上限。對於當前持有量已經超出限制的人，他們的頭寸不會被售出或是平倉。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

康希諾生物：獲IDMC通知 可繼續推進新冠疫苗III期臨床試驗