他指，由於本港實行聯繫匯率制度，資金可自由進出，兌換率固定在7.75至7.85港元兌一美元的範圍內。根據貨幣發行局制度，政府須持有等值的美元以支持貨幣基礎，讓港元在隨時被兌換為美元時，匯率能維持在這兌換區間內。聯繫匯率制度成功維持本港的匯率穩定，提供有利的營商和社會環境；但另一方面，亦使政府不能主動透過調整匯率或利率來應對經濟周期的起落。

與此同時，外匯儲備以及特區政府的財政實力，成為了港元穩定的基礎。一旦政府如一些已發展國家般以高額發債來填補政府開支，很可能會導致市場擔心政府日後要把債務貨幣化，令港元的匯率遭受較大壓力，甚至有被投機沽空的風險。因此認為政府必須維持具透明度及令公眾信服的財政紀律，這關乎到本港金融和社會的穩定。

此外，他又提到，政府在本周二 (1月26日)完成了第二批政府綠色債券的發行，規模達到25億美元，獲大幅超額認購。