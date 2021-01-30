《沽注一擲》主角原型：不會再有另一隻GameStop「沽注一挾」
文章日期：2021年1月30日 21:19
「美版連登」Reddit論壇股票版wallstreetbets的股民近周熱捧GameStop（GME），全月股價上升4倍，散戶力量抬頭引起華爾街關注。不過去年第三季已重倉持有GameStop，電影《沽注一擲》(The Big Short)主角原型Michael Burry則認為，GameStop的案例不會再次出現。
Burry在Twitter發文，指出現時沒有股票在被「沽注一挾（the big short squeeze)」前，有如GameStop般的沽空程度高（沽空比例超過流通股份100%）、市值細小，以及被市場所放棄，GameStop是獨特而完美的情況，就如同《沽注一擲》類似的情節不會再次重覆。
Burry另外發文，指去年5月他想收回借出作沽空的GameStop的股票，當時他的經紀需花費數周才能完成。他不能想像在現時發生在GameStop清算的混亂情況，可能要延長交收時間，並在推文加上「劏豬（pigsgetslaughtered）」和「無貨沽空（ nakedshorts）」的標籤。