Burry在Twitter發文，指出現時沒有股票在被「沽注一挾（the big short squeeze)」前，有如GameStop般的沽空程度高（沽空比例超過流通股份100%）、市值細小，以及被市場所放棄，GameStop是獨特而完美的情況，就如同《沽注一擲》類似的情節不會再次重覆。

Burry另外發文，指去年5月他想收回借出作沽空的GameStop的股票，當時他的經紀需花費數周才能完成。他不能想像在現時發生在GameStop清算的混亂情況，可能要延長交收時間，並在推文加上「劏豬（pigsgetslaughtered）」和「無貨沽空（ nakedshorts）」的標籤。