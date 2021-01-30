雖然科技股業績好過預期，帶領美股周初破頂，不過三大指數均在高位回吐，道指跌3.28%，標指跌3.31%，納指跌3.49%，均為去年10月底以來最差單周表現。總結全月，納指上升1.42%，惟道指下跌2.04%，標指下跌1.12%。

強生（JNJ）公布新冠肺炎疫苗測試結果，在新冠病毒變種下，疫苗有效率為66%，在出現新變種病毒的南非，試驗有效率也有57%，高於官方50%的要求，而且較輝瑞（PFE）和Moderna（MRNA）易於運輸，不過消息公布後見自高位回落，昨跌3.56%，為表現最差道指成份股之一。市傳對沖基金需沽出大型科技股獲利以回補GameStop等沽空的損失，早前公布業績後破頂的蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）分別跌3.74%和2.92%。

券商昨日恢復GameStop等被wallstreetbets版股民追捧的股票買賣，散戶揚言復仇，GameStop股價盤前一度升逾一倍，高見480美元，開盤回落至379美元，開市後升幅不斷收窄，曾回落至261美元，收市報325美元，較前日收市仍有67.87%升幅，盤後交易則再跌4%至312美元。GameStop大幅挾升空倉成為市場熱話，股價上周升幅達4倍，全月上升16.25倍。

銀價成為wallstreetbets版股民新的追捧對象，交易員填平空倉以防GameStop式挾倉情況再現，周五白銀再升2.18%，收報每盎司26.99美元，自周四上午股民開始傳出買入白銀消息以來，銀價升幅有8%。白銀帶動黃金上升，周五上升0.27%報每盎司1847美元。

恒指夜期下跌0.41%，收報28204點，低水80點。ADR港股比例指數收報28311點，上升0.1%。油價下跌，中海油（0883）ADR折合報7.51美元，較港股低收1.49%，騰訊（0700）ADR折合報692.42美元，較港股高收1.6%。