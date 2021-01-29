當事實證明，出現法例所禁止的濫用或操縱交易活動時，證交會表示將採取行動保護散戶投資者。市場參與者謹慎地避免出現類似情況。證券發行人必須確保其證券的要約或出售，符合證券法。

證交會正在與監管合作夥伴緊密合作，包括政府、美國金融業監管局（FINRA）、或股票交易所等其他自律組織，確保受監管者履行其義務保護投資者，調查並追究潛在的不法行為。

證交會表示，美國證券市場核心基礎設施，一旦出現異常的交易額也具有足夠韌性，但是投資者可能從極端的股價波動，很快地承受嚴重的損失，破壞市場信心。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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