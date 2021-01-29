美國證交會：正審視機構是否不當地阻止投資者交易
文章日期：2021年1月29日 23:01
最近兩周GameStop等受WSB版股民追捧的YOLO股大幅飆升，昨晚有券商一度關閉買入交易。繼國會議員、納斯達克交易所行政總裁表達關注後，美國證交會發表聲明，正在密切監控和評估過去數日一些股票的價格極端波動。證交會將審視受監管機構，是否採取了令投資者處於不利，或以其他方式不適當方式阻止他們交易的行動。
當事實證明，出現法例所禁止的濫用或操縱交易活動時，證交會表示將採取行動保護散戶投資者。市場參與者謹慎地避免出現類似情況。證券發行人必須確保其證券的要約或出售，符合證券法。
證交會正在與監管合作夥伴緊密合作，包括政府、美國金融業監管局（FINRA）、或股票交易所等其他自律組織，確保受監管者履行其義務保護投資者，調查並追究潛在的不法行為。
證交會表示，美國證券市場核心基礎設施，一旦出現異常的交易額也具有足夠韌性，但是投資者可能從極端的股價波動，很快地承受嚴重的損失，破壞市場信心。
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